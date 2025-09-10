Vedum og Støre har møttes til samtaler onsdag

– Vi hadde gode samtaler om hvordan vi kan fortsette å utvikle hele Norge. Senterpartiet vil være en tydelig stemme i Stortinget og vil bruke vår sentrale posisjon til å sikre nasjonal kontroll over naturressursene, trygge tjenester nær folk og styrke matproduksjon i hele landet, sier Vedum til VG.

Vedum var Støres finansminister fra oktober 2021 fram til Senterpartiet trakk seg fra regjering i vinter.

Torsdag skal Støre møte SV-leder Kirsti Bergstø. Han skal også møte lederne for de andre rødgrønne partiene etter valgseieren mandag.