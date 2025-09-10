Stans i flere sørkoreanske prosjekter i USA

Totalt ble 475 arbeidere, over 300 av dem sørkoreanske, pågrepet av innvandringspolitiet Ice på batterifabrikken det sørkoreanske bilkonsernet var i ferd med å bygge i delstaten Georgia.

Arbeiderne anklages for å ikke å ha hatt papirene i orden. President Donald Trump har hevdet at de var ulovlige innvandrere til USA.

Bilder av landsmenn lenket med kjettinger rundt hender, ankler og midjen har utløst følelser av sjokk og svik blant mange i Sør-Korea, en viktig amerikansk alliert.

Sør-Koreas utenriksminister Cho Hyun snakket onsdag med USAs utenriksminister Marco Rubio om saken. Da ba han blant annet Rubio om å sikre at pågrepne sørkoreanere kunne forlate USA raskt – uten å være påsatt håndjern eller fastspent på annet vis.

Batterianlegget til 4,3 milliarder dollar er forventet å skape 8.500 arbeidsplasser, og skulle etter planen ferdigstilles senere i år for å levere battericeller til Hyundais elbil-fabrikk like ved, Hyundai Motor Group Metaplant America LLC (HMGMA), skriver den sørkoreanske avisen The Korea Economic Daily.

Etter razziaen stanset imidlertid byggearbeidene. Avisen skriver at hendelsen har kastet Koreas flaggskipsinvesteringer i USA ut i kaos.

Kilder opplyser at arbeidet på minst 22 andre fabrikker som involverer koreanske forretningsgrupper innen bil, skipsbygging, stål og elektrisk utstyr, nesten har stanset helt opp.

