Redd Barna har investert i selskaper de krever at oljefondet selger seg ut av

– Dette er ikke bra nok. Nå må vi feie for egen dør, og det er vi allerede i full gang med, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Redd Barna til Panorama Nyheter.

Ifølge avisen har organisasjonen har investert i 15 selskaper som anklages for å bidra til Israels folkerettsbrudd, inkludert Booking.com og Airbnb, som de har kritisert i sin kampanje mot oljefondets investeringer.

Tyske ThyssenKrupp er også blant selskapene Redd Barna har investert i. KLP, Norges største pensjonsselskap, ekskluderte selskapet fra sine porteføljer i juni fordi de produserer krigsskip til Israel og annet utstyr som brukes mot sivilbefolkningen i Gaza.

Investeringene utgjør en liten del av Redd Barnas samlede portefølje på 332 millioner kroner som er plassert i fond og andre finansielle investeringer

Westhrin sier at organisasjonen ikke visste om investeringene og forklarer at de nå er i dialog med fondsforvalterne.

– Vi ønsker ikke at våre penger skal være plassert på den måten. Dette har i altfor liten grad vært på radaren til de aller fleste fond, sier hun.

Generalsekretæren legger til at Redd Barna nå vil skjerpe sine retningslinjer og dialogen med forvaltere. Saken skal diskuteres i hovedstyret neste uke.

