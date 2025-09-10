Sola vinner NHOs kommune-NM igjen

Oslo, Bærum og Trondheim følger på plassene bak, mens Dyrøy, Kåfjord og Beiarn tar de nederste plassene, ifølge en pressemelding fra NHO.

– Kommune-NM forsøker å måle hvilke kommuner som er mest vekstkraftige. Det er viktig innsikt for både lokalpolitikere og næringslivsledere, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Ikke der det er best å bo

NHO har utarbeidet kåringen siden 2011. Alle landets kommuner rangeres basert på basis av 19 indikatorer. De siste årene har Sola og Bærum stort sett ligget på topp.

Vinneren kåres ut fra utsiktene til langsiktig økonomisk bærekraft. Det er altså ikke en konkurranse over hvilken kommune som er best å bo i, eller hvor man har de beste kommunale tjenestene. Istedenfor er kommunene på topp gjerne dem som har høy yrkesdeltakelse, et variert næringsliv, en ung og høyt utdannet arbeidsstyrke, og god kommuneøkonomi.

Svakere kommuneøkonomi og arbeidsmarkedsindikatorer trekker de fleste kommuner ned i år, mens næringslivsindikatorene og kompetanseindikatorene peker oppover.

Smådriftsulemper

Oslo utmerker seg på næringsliv og arbeidsmarked, og kommunene i Rogaland utmerker seg med sterk kommuneøkonomi og lavt sykefravær.

Indeksen viser også at uføreandelen har flatet ut, mens aldring kommer til å øke byrden på kommunene mer de neste årene.

– Kommune-NM viser tydelig at mange distriktskommuner preges av smådriftsulemper. Lite næringslivsvariasjon og dårlig tilgang på arbeidskraft hemmer grunnlaget for vekst. Svekket kommuneøkonomi blir enda en stein til byrden, sier Dørum.

