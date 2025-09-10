Trump-allierte Charlie Kirk er død etter skyting

Skytingen fant sted under et arrangement ved Utah Valley University (UVU) i byen Orem i delstaten Utah. En talsperson for skolen opplyser til NBC at Kirk er den eneste som ble skutt under hendelsen. Kirk skal ha blitt skutt i halsen.

Ifølge Fox News ble han brakt til sykehus med kritiske skader, men livet sto ikke til å redde. President Donald Trump annonserte dødsfallet kl 22:40 norsk tid.

«Den store, til og med legendariske Charlie Kirk, er død. Ingen forsto eller hadde hjertet til den yngre generasjonen i USA bedre enn Charlie. Han var elsket og admirert av alle, spesielt av meg, og nå er han ikke lenger blant oss. Melanias og mine tanker går til hans kone Erika og familie. Charlie, vi elsker deg!», skriver President Trump på Truth Social.

Universitetet opplyste først at en mistenkt var pågrepet, men en talsperson for universitetet sa senere til New York Times at det ikke var denne personen som faktisk skjøt. Gjerningsmannen er fremdeles på frifot.