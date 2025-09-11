Trump hyller Kirk, som ble skutt og drept i delstaten Utah onsdag, og kaller ham en «martyr for sannheten».

– I årevis har de på den radikale venstresiden sammenlignet fantastiske amerikanere som Charlie med nazister og verdens verste massemordere og kriminelle, sier Trump i en video publisert på Truth Social.

– Denne typen retorikk er direkte ansvarlig for terrorismen vi ser i landet vårt i dag, og den må stoppe umiddelbart, fortsetter presidenten.

Han sier drapet og volden er «en tragisk konsekvens av å demonisere dem man er uenige med», og at «monsteret» som angrep Krik, angrep hele landet.

I innlegget lover Trump at hans administrasjon vil finne alle som på en eller annen måte har bidratt til Kirks død.

– Vi vil finne hver eneste person som ha bidratt til denne grusomheten og til annen politisk vold, inkludert de organisasjonene som finansier og støtter den, sier Trump. Han trekker også fram attentatet mot ham selv i Pennsylvania i juli i fjor.

– Pågrepet person løslatt

Ifølge FBI-direktør Kash Patel har en person pågrepet etter drapet på Kirk blitt løslatt.

– Personen som var i varetekt, er løslatt etter avhør. Vår etterforskning fortsetter, og i åpenhetens navn vil vi fortsette å frigi informasjon, skrev Patel på X ved 2-tiden norsk tid.

Halvannen time tidligere skrev han at «et subjekt» i «den forferdelige skytingen», var i politiets varetekt. Patel sier ikke noe om personens navn eller alder.

Kirk ble skutt og drept etter under et arrangement ved Utah Valley University (UVU) i byen Orem i Utah onsdag. Den 31 år gamle høyreaktivisten ledet den konservative organisasjonen Turning Point USA.

Det er foreløpig ikke kommet noen opplysninger om den mistenkte skytteren.

– Et politisk drap

Politiet i delstaten sier Kirk var det eneste offeret i skytingen. De sier det kun ble avfyrt ett skudd, og at angrepet tilsynelatende var målrettet.

Utah-guvernør Spencer Cox omtaler skytingen som et politisk drap.

– Dette er en mørk dag for delstaten og en tragisk dag for landet vårt. Jeg vil gjøre det helt klart at dette er et politisk drap, sier Cox. Han sa at «en person av interesse» var pågrepet.

Omtrent samtidig sa Beau Mason, som leder Utahs sikkerhetsmyndigheter, at den mistenkte skytteren fortsatt er på frifot. På en pressekonferanse opplyste han også at en mann som ble pågrepet tidligere på kvelden, var løslatt etter at det ble avklart at han ikke passet beskrivelsen av skytteren. Det er ikke klart om dette er den samme personen som Patel eller Cox viste til i sine uttalelser.

