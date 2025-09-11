Det dreier seg om utbetalinger og forsøk på utbetalinger på til sammen 2,5 millioner kroner, skriver NRK.

På vegne av en idrettsklubb i området søkte han om støtte fra fylkeskommunen og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Der oppga han blant annet for mange medlemmer, og at klubben hadde en rekke avlyste arrangementer, som var oppdiktet. Til sammen fikk han 1,1 millioner kroner.

Han oppga også feilaktige opplysninger om egen lønn og arbeidsforhold til to banker for å få utbetalt store lån.

Videre er mannen tiltalt for dokumentforfalskning i forbindelse med en påstand om at klubben skulle arrangere verdensmesterskap i sin gren. Til fylkeskommunen ga han blant annet forfalskede dokumenter som skulle vise at klubben var tildelt mesterskapet, at han hadde fått tildelt en idrettshall til mesterskapet, og at klubben allerede hadde fått støtte fra en rekke aktører.

– Dette var tillitsbaserte ordninger i krisetid, og pengene skulle raskt ut. Det var lagt opp til kontroller i etterkant, og vi har nå, i godt samarbeid med politiet, fulgt opp dette, skriver seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i en epost til NRK.

Saken er berammet til 1. og 2. desember i Sunnmøre tingrett. Forsvarer Torgeir Hovland Langva vil ikke kommentere hvorvidt mannen erkjenner straffskyld.

