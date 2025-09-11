Ifølge Dagens Næringsliv har politiet slått til mot miljøet de mener står bak. De mener å ha identifisert et titall personer som de mener er knyttet til virksomheten, i tillegg til en rekke selskaper som har blitt utnyttet.

– Vi har identifisert en omfattende bedragerivirksomhet. Vi står overfor det som kan være tett opp mot 100 lånebedragerier, kanskje vesentlig mer, sier politiadvokat Alexander Bjorvatn Øien.

Tidligere i år avdekket avisa ti falske dokumenter som har gått gjennom hos Kartverket i løpet av ti år. Da skrev de at svindlere hadde sendt inn falske skjøter på eiendom, fått dem tinglyst og deretter kunnet ta opp lån hos banker med sikkerhet i eiendommene. Politiets etterforskning ble satt i gang etter anmeldelser fra Kartverket og finansforetak.

Politiadvokaten opplyser at det politiet vurderer som hovedmannen, er varetektsfengslet. I tillegg er en rekke andre personer pågrepet.

Forsvareren til mannen, advokat Marius Dietrichson, opplyser til DN at han ikke kan kommentere saken fordi dokumentene er klausulert.

(©NTB)