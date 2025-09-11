– En martyr for sannheten
USAs president Donald Trump antyder at retorikken til «den radikale venstresiden» bidro til drapet på den omstridte høyreaktivisten Charlie Kirk.
Dette skriver utenlandske aviser på lederplass
Drapet på Charlie Kirk, en 31 år gammel tobarnsfar og en fremtredende politisk leder på høyresiden, er en grusom hendelse. Nå befinner landet seg i et farlig øyeblikk. Resultatet kan bli en spiral av politisk vold det vil være vanskelig å stoppe.
Internettets fremvekst betyr i stedet at det finnes nisjeinnhold for nesten alt – inkludert groteske fortellinger der Luigi Mangione blir hyllet som en folkehelt for å ha drept helseforsikringsdirektør Brian Thompson på en gate i New York. Hva vil gribbene i sosiale medier nå si om Kirk?
Samtidig er den politiske retorikken på et nivå som knapt kan bli høyere. Hver side sier at å tape neste valg betyr slutten for Amerika. Politiske motstanderen blir ikke bare fremstilt som at de tar tar, men som aktører som bevisst forsøker å ødelegge landet, rive i stykker grunnloven og innføre fascistisk styre. Det ekstreme raseriet på venstresiden er særlig tydelig nå, gitt Trumps polariserende presidentskap.
For noen er dette bare en del av det partipolitiske spillet. Forstyrrede lyttere er mindre i stand til å skille mellom retorikk og virkelighet.
Politiske ledere fra begge partier fordømte onsdag angrepet på Kirk, slik de burde. Men for Trump er dette en mulighet til å vise lederskap, selv om øyeblikket også er preget av personlig sorg.
For at regjeringen i London i det hele tatt skal ha en sjanse til å få fart på veksten, er få ting viktigere enn å få næringslivet tilbake på laget. Under Labour har næringslivet fått 40 milliarder pund i skatteøkninger.
En rekke russiske droner krenket polsk luftrom natt til onsdag. Dette er en massiv russisk provokasjon – i beste fall. I verste fall var det rett og slett et angrep på et Nato-land. Russland tester hvor langt de kan gå overfor europeerne.
Den russiske krenkelsen av polsk luftrom utgjør en betydelig opptrapping av konfliktnivået mellom Russland og Ukraina og resten av Europa. Men vi må ikke la russerne skremme oss. Sammenlignet med Nato-landenes samlede BNP og forsvarsevne er Russland en lilleputt.