Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Drapet på Charlie Kirk, en 31 år gammel tobarnsfar og en fremtredende politisk leder på høyresiden, er en grusom hendelse. Nå befinner landet seg i et farlig øyeblikk. Resultatet kan bli en spiral av politisk vold det vil være vanskelig å stoppe.

Internettets fremvekst betyr i stedet at det finnes nisjeinnhold for nesten alt – inkludert groteske fortellinger der Luigi Mangione blir hyllet som en folkehelt for å ha drept helseforsikringsdirektør Brian Thompson på en gate i New York. Hva vil gribbene i sosiale medier nå si om Kirk?

Samtidig er den politiske retorikken på et nivå som knapt kan bli høyere. Hver side sier at å tape neste valg betyr slutten for Amerika. Politiske motstanderen blir ikke bare fremstilt som at de tar tar, men som aktører som bevisst forsøker å ødelegge landet, rive i stykker grunnloven og innføre fascistisk styre. Det ekstreme raseriet på venstresiden er særlig tydelig nå, gitt Trumps polariserende presidentskap.

For noen er dette bare en del av det partipolitiske spillet. Forstyrrede lyttere er mindre i stand til å skille mellom retorikk og virkelighet.

Politiske ledere fra begge partier fordømte onsdag angrepet på Kirk, slik de burde. Men for Trump er dette en mulighet til å vise lederskap, selv om øyeblikket også er preget av personlig sorg.

Les også – En martyr for sannheten USAs president Donald Trump antyder at retorikken til «den radikale venstresiden» bidro til drapet på den omstridte høyreaktivisten Charlie Kirk.

– ET FARLIG ØYEBLIKK FOR USA: Væpnet politi utenfor Utah Valley University. Den høyreorienterte aktivisten og kommentatoren Charlie Kirk ble skutt under et arrangementet onsdag kveld, norsk tid. Foto: NTB

Financial Times

For at regjeringen i London i det hele tatt skal ha en sjanse til å få fart på veksten, er få ting viktigere enn å få næringslivet tilbake på laget. Under Labour har næringslivet fått 40 milliarder pund i skatteøkninger.

Die Welt

En rekke russiske droner krenket polsk luftrom natt til onsdag. Dette er en massiv russisk provokasjon – i beste fall. I verste fall var det rett og slett et angrep på et Nato-land. Russland tester hvor langt de kan gå overfor europeerne.

Dagens Industri

Den russiske krenkelsen av polsk luftrom utgjør en betydelig opptrapping av konfliktnivået mellom Russland og Ukraina og resten av Europa. Men vi må ikke la russerne skremme oss. Sammenlignet med Nato-landenes samlede BNP og forsvarsevne er Russland en lilleputt.

Les også Wall Street Journal: – Hvem skal redde Frankrike nå? Franske politikere er flinke til å sprenge budsjetter, men ingen ser ut til å kunne styre, skriver The Wall Street Journal.