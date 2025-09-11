– Folkens, Charlie Kirk døde. Folkens, det er så kjipt. Hva skjedde med demokratiet? Åh nei, sier Rød ungdom-leder Amrit Kaur i det som fremstår som en sterkt ironisk og sarkastisk tone, i videoen.

Videoen ble lagt ut på Tiktok, men slettet etter kort tid. Til Dagbladet sier hun at hun angrer på videoen.

– Jeg slettet videoen fordi den kan oppfattes som at jeg støtter drap av politiske motstandere, det gjør jeg ikke. Politisk motiverte drap er skummelt, og det skaper et farlig og polarisert klima, sier Kaur til Dagbladet.

– Jeg ble revet med av «memes» som blant annet peker på at han har sagt at det går bra om folk dør som konsekvens av våpenreglene i USA, og hans støtte til folkemordet mot Palestina, utdyper hun.

Nettavisen omtalte saken først. Til dem sier Kaur at hun skjønner at videoen falt dårlig i smak.

Kaur har tidligere laget og slettet kontroversielle videoer, blant annet da hun i fjor kalte statsminister Jonas Gahr Støre og oljefondsjef Nicolai Tangen for terrorister.

