Tusenvis av nordmenn blir lurt

Falske nettbutikker og abonnementsfeller er blant de mest utbredte svindelmetodene i Norge. Ifølge Nets Svindelrapport stengte Nets over 1.000 svindelbutikker i fjor. Nettsider som fremstår som tilsynelatende legitime nettsteder, men er ren svindel.

– Svindlerne blir stadig mer profesjonelle. De bruker alle tilgjengelige verktøy for å fremstå som seriøse og troverdige nettbutikker. Alt fra utvikling, design, søkeordoptimalisering, til falske anmeldelser, sier Lars Erik Tellmann i Nets.

Typiske svindelbutikker selger produkter som aldri leveres, eller lokker forbrukere inn i dyre abonnementsprodukter med kompliserte avbestillingsrutiner. Produktene markedsføres ofte via sosiale medier og ser ut som gode tilbud.

Nets’ forbrukerbeskyttelsestjeneste har spart bankene og deres kunder for over 750 millioner kroner på å avsløre svindlere i fjor, ifølge rapporten.



Investeringssvindel

Digital svindel rammer ikke lenger bare eldre og teknologisk uerfarne. Ifølge svindelrapporten er unge mellom 15 og 24 år blant de mest utsatte gruppene.

Unge lar seg blant annet lokke av falske investeringsmuligheter, kryptovaluta og nettbutikker som ser ekte ut.

«De er vant til raske avgjørelser og sveiping, noe som gjør dem sårbare for manipulasjon», skriver Nets.

– Svindlere ser ikke landegrenser, virker noe i et land er de raske med å kopiere svindelen til andre land. Svindlerne vet hvordan de skal trigge nysgjerrighet, grådighet eller frykt. De lager hyperpersonlige angrep. Dette er ikke lenger enkeltpersoner, men nettverk som opererer som profesjonelle digitale selskaper, sier Tellmann i Nets.