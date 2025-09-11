Etter nesten to måneder med eskalerende retorikk mellom India og USA er partene tilbake ved forhandlingsbordet, skriver Bernstein-analytikere torsdag.

Dette til tross for at president Trump onsdag krevde at EU ilegger opptil 100 prosent toll på varer fra Kina og India for å presse Russland til å avslutte krigen mot Ukraina.

Ifølge Bernstein handler ikke uenigheten mellom India og USA bare om handel, men i større grad om strategiske interesser. Dersom India glir nærmere Kina og Russland, vil USAs innflytelse i regionen bli betydelig svekket.

«USA risikerer å "miste" India til Kina, noe som kan forsterke Kinas dominans i Asia,» konstaterer Bernsteins analysesjef for India, Venugopal Garre.

India har gitt signaler om at det ønsker å styrke samarbeidet med Kina, noe som ble tydelig under toppmøtet i Shanghai Cooperation Organisation (SCO), der statsledere fra Kina, Russland og India møttes.

«Signalene om at USA kan "miste" India til Kina, understreker økt relevans for blokker som BRICS, som potensielt kan svekke USAs forhandlingsmakt,» skriver Garre.

To valg

Bernstein ser for seg at det kan ende med at India i praksis må «velge» mellom USA og Kina.

KLAR OPPFORDRING: Analysesjef Venugopal Garre i Bernstein mener USA–Kina-valget er lett for India. Foto: LinkedIn

På den ene siden er USA en lukrativ partner, da India er den tredje største leverandøren til USA innen klær, legemidler, sjømat og smykker, og blant de fire til seks største innen blant annet telefoner, kjemikalier og lær. I tillegg kan tettere bånd til USA tiltrekke seg investeringer i flere sektorer, særlig innen industri.

Det indiske aksjemarkedet vil trolig også svare positivt på signaler om tettere samarbeid med USA, ettersom det øker forventningene om handel, investeringer og økonomisk vekst, forklarer analytikerne.

India har et handelsoverskudd med USA på 40–45 milliarder dollar, og et handelsunderskudd med Kina på 100 milliarder dollar.

– Krever ikke rakettforskning

Når det gjelder fordelene ved Kina, er tonen en annen.

«Det krever ikke rakettforskning å se at Kina har lite å tilby India,» skriver Bernstein.

Det allerede betydelige handelsunderskuddet vil trolig bare vokse dersom forholdet mellom India og Kina styrkes ytterligere.

«Valget står egentlig mellom 87 milliarder dollar i eksport, med potensial til å nå over 150 milliarder, eller 15 milliarder i eksport til Kina, med best case på 30–40 milliarder. Vi håper det ikke er et vanskelig valg,» konkluderer Bernstein.

Strategisk samarbeid i BRICS trekkes frem, men fremstilles hovedsakelig som geopolitisk bekymringsfullt for USA.