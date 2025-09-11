Eide om Israel-avtale: Norge vil trolig følge etter

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har fremmet forslag om å fryse EUs handelsavtale med Israel.
– Det som skjer i Gaza, har rystet verdens samvittighet, sa hun onsdag.
EU er Israels største handelspartner, og i fjor utgjorde handelen varer for nærmere 500 milliarder kroner.
Von der Leyen fremmer også forslag om å stanse overføringene til flere prosjekter i Israel. Ifølge kilder i Brussel dreier dette seg om rundt 370 millioner kroner.
– Et ekko av falsk propaganda fra Hamas og deres partnere, lyder reaksjonen fra Israels utenriksminister Gideon Saar.
– Samordner oss
Norge og de øvrige EFTA-landene Island, Sveits og Liechtenstein inngikk en frihandelsavtale med Israel i 1993, og Norge har også en bilateral landbruksavtale med landet.
Dersom Ursula von der Leyen får EUs medlemsland med på sitt forslag, kommer Norge etter alt å dømme til å slutte seg til, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
– Ja, vi samordner oss naturlig nok med EU. Vi har aldri vært imot sanksjoner og tiltak, men vi mener at det må gjøres sammen med andre land. Vi har en lang tradisjon for å koble oss på EU, sier han til NTB.
Usikkert
Om von der Leyen får medlemslandene med på forslaget, er usikkert.
– Når det er snakk om utenrikspolitikk, trengs enstemmighet i EU, noe det helt sikkert ikke blir. I handelsspørsmål trengs kvalifisert flertall, sier Eide.
Kvalifisert flertall i EU innebærer støtte fra minst 15 medlemsland, men de må også representere minst 65 prosent av innbyggerne i unionen.
– Det er derfor langt fra sikkert at dette blir vedtatt, men det er bra at de prøver, sier han.
– Ikke nytt
Von der Leyens forslag er heller ikke nytt, påpeker Eide.
– Dette er et forslag fra kommisjonen som har ligget der en stund, det er egentlig ikke et nytt initiativ, sier han.
– Jeg var selv på et EU-møte forrige helg der det ble ganske klart at det er stor uenighet blant medlemslandene om dette. Kommisjonen foreslår, og landene bestemmer, sier Eide, som viser til at land som Ungarn, Tsjekkia og Tyskland holder igjen.
Alt innført
Norge har for øvrig alt innført flere av tiltakene von der Leyen nå foreslår, påpeker utenriksministeren.
– Det som skjer i EU og flere land nå, er ting vi alt har gjort, sier han.
Eide viser til at frihandelsavtalen fra 1993 bare omfatter varer som har sin opprinnelse i Israel innenfor grensene fra før 1967, ikke fra de okkuperte palestinske områdene.
– Når det gjelder bosettervarer, så har vi lenge hatt en fraråding, og det er alt bestemt at den skal gjøres om til lov, noe vi nå jobber med, sier han.
Positivt
Norge, sammen med Storbritannia, Australia og Canada, innførte i vår også innreisenekt for de to ytterliggående israelske statsrådene Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich.
At det nå også foreslås at EU skal gjøre dette, er bra, mener Eide.
– Litt av poenget med slike uttalelser er å sende et signal, så det har åpenbart en positiv egenverdi at Ursula von der Leyen sier dette, sier han.