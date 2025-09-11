Eide om Israel-avtale: Norge vil trolig følge etter

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har fremmet forslag om å fryse EUs handelsavtale med Israel.

– Det som skjer i Gaza, har rystet verdens samvittighet, sa hun onsdag.

EU er Israels største handelspartner, og i fjor utgjorde handelen varer for nærmere 500 milliarder kroner.

Von der Leyen fremmer også forslag om å stanse overføringene til flere prosjekter i Israel. Ifølge kilder i Brussel dreier dette seg om rundt 370 millioner kroner.

– Et ekko av falsk propaganda fra Hamas og deres partnere, lyder reaksjonen fra Israels utenriksminister Gideon Saar.

– Samordner oss

Norge og de øvrige EFTA-landene Island, Sveits og Liechtenstein inngikk en frihandelsavtale med Israel i 1993, og Norge har også en bilateral landbruksavtale med landet.

Dersom Ursula von der Leyen får EUs medlemsland med på sitt forslag, kommer Norge etter alt å dømme til å slutte seg til, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Ja, vi samordner oss naturlig nok med EU. Vi har aldri vært imot sanksjoner og tiltak, men vi mener at det må gjøres sammen med andre land. Vi har en lang tradisjon for å koble oss på EU, sier han til NTB.

Usikkert

Om von der Leyen får medlemslandene med på forslaget, er usikkert.

– Når det er snakk om utenrikspolitikk, trengs enstemmighet i EU, noe det helt sikkert ikke blir. I handelsspørsmål trengs kvalifisert flertall, sier Eide.

Kvalifisert flertall i EU innebærer støtte fra minst 15 medlemsland, men de må også representere minst 65 prosent av innbyggerne i unionen.