Sanksjonert russisk skip har lagt til på Svalbard

Det 100 meter lange lasteskipet la til ved Barentsburg på Svalbard torsdag i 9-tiden, ifølge sporingsdata fra skipet.

Skipet la ut fra Murmansk 8. september med kurs mot Svalbard.

Sysselmester Lars Fause sa onsdag at skipet kommer til å bli kontrollert.

– Det vil nok bli gjennomført en vanlig, standard kontroll når det kommer innenfor territorialfarvannet her, sa Fause til NRK.

Fartøyet eies og drives av Northern Shipping Company, som har vært under amerikanske og ukrainske sanksjoner siden mai 2022.

Ifølge amerikanske myndigheter har selskapet fraktet stridsvogner og annet militært utstyr for de russiske væpnede styrkene. De mener også at selskapet har bånd til det russiske forsvarsdepartementet.

Verken EU eller Norge har innført sanksjoner mot Northern Shipping Company eller deres fartøyer.

Det er ikke kjent hva slags last som er om bord på Kapitan Yakovlev, men ifølge Barents Observer er den sannsynligvis knyttet til kullgruvedriften til det russiske selskapet Arktikugol.

(©NTB)