Ambassadør sparket etter Epstein-koblinger

– Eposter viser at dybden og omfanget av Peter Mandelsons forhold til Jeffrey Epstein er vesentlig annerledes fra det som var kjent på tidspunktet for hans utnevnelse, skriver britisk UD i en uttalelse.

– Med tanke på ofrene for Epsteins forbrytelser, er han trukket tilbake som ambassadør med umiddelbar virkning, heter det videre.

Mandelson har vært i hardt vær etter at det ble kjent at han hadde skrevet et bursdagsbrev til Epstein, der han blant annet beskriver den avdøde overgrepsdømte milliardæren som «min beste venn».

Siden har britiske medier avslørt flere detaljer om forholdet mellom de to mennene. The Telegraph skrev onsdag at Mandelson hadde bodd i Epsteins leilighet i New York mens sistnevnte var i fengsel i 2008.

Mandelson ble i desember 2024 utnevnt som ambassadør til USA.

Over tid har det blitt reist spørsmål om koblinger mellom ambassadøren og Epstein, den overgrepsdømte amerikanske finansmannen som døde i fengsel i 2019. I februar ba Mandelson en journalist fra Financial Times om å «dra til helvete» som følge av spørsmål om koblingen.

– Jeg angrer på at jeg noensinne møtte ham eller ble introdusert for ham av hans partner Ghislaine Maxwell, sa Mandelson blant annet.

Mandelson har tidligere nektet for å ha gjort noe galt.