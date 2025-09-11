Ryanair vil muligens ikke tilbake til Israel
Det irske flyselskapet Ryanair vurderer å ikke vende tilbake til Israel når volden knyttet til Gaza-krigen tar slutt.
Publisert 11. sep. | Oppdatert 11. sep.
Ifølge Ryanairs toppsjef Michael O'Leary har selskapet blitt behandlet dårlig av myndighetene på israelske flyplasser.
– Jeg tror det er en reell mulighet for at vi ikke vil bry oss om å vende tilbake til Israel når den nåværende volden avtar, sa O'Leary til journalister i Dublin torsdag.
I sommer varslet selskapet at det tidligst kommer til å vende tilbake til Israel 25. oktober.
(©NTB)