Ryanair vil muligens ikke tilbake til Israel

Ifølge Ryanairs toppsjef Michael O'Leary har selskapet blitt behandlet dårlig av myndighetene på israelske flyplasser.

– Jeg tror det er en reell mulighet for at vi ikke vil bry oss om å vende tilbake til Israel når den nåværende volden avtar, sa O'Leary til journalister i Dublin torsdag.

I sommer varslet selskapet at det tidligst kommer til å vende tilbake til Israel 25. oktober.

