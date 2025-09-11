Pølsa Pettersen – årets Ladejarl

Prisen, som selskapet Reitan AS står bak, beskrives som en nasjonal hederspris for god, verdibasert tillitsledelse.

– Årets vinner har vist hvordan dette gjøres i praksis. I TV-serien «Team Pølsa» ser vi hvordan Øystein Pettersen skaper miljø der mennesker føler seg verdifulle og bidrar til fellesskapet for å nå felles mål, sier Odd Reitan, og kaller Pølsa for en verdig vinner av prisen:

– Han viser hvilken forskjell verdibasert ledelse har når menneskene er i fokus og det legges til rette for læring og mestring. Han gir plass, han ser folk – og han viser at ledelse handler å få andre til å vokse.

Ladejarl-prisen ble delt ut under en seremoni på Lade Gaard i Trondheim

– Jeg blir stolt, ydmyk og rørt av å bli sett på som en person som går foran og viser vei med følelser, verdier og sterk tro på andre mennesker, sier Øystein Pettersen i en uttalelse.

