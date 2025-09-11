Mandelson selskap kutter bånd etter Epstein-koblinger

Det britiske rådgivnings- og lobbyfirmaet Global Counsel, som ble grunnlagt av Peter Mandelson, forbereder nå å kutte de siste formelle båndene til ham, ifølge Financial Times.

Dette skjer etter nye avsløringer om Mandelons forbindelser til overgrepsdømte Jeffrey Epstein.

Mandelson ble torsdag avsatt som britisk ambassadør til USA etter at private meldinger mellom ham og Epstein ble kjent. Blant annet skal han ha uttrykt støtte til Epstein også etter at han ble siktet.

Global Counsel har nå informert om at Mandelsons eierandel i selskapet, som utgjør 21 prosent, nå er i ferd med å bli solgt til en ekstern investor. Salget har vært under planlegging en stund, men prosessen har fått ny fart etter at han nå er sparket.

Global Counsel ble verdsatt til 30 millioner pund i fjor etter at 20 prosent av selskapet ble solgt til det amerikanske politiske konsulentselskapet Messina Group. Det er uklart om Mandelsons andel vil bli solgt til samme prising.