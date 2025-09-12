– Legger meg ikke borti Høyres ledervalg

Mens Fremskrittspartiet feirer seieren som største borgerlige parti med kakespising, er Høyre i gang med oppvasken.
Fredag er det duket for sentralstyremøte i Høyre på Gardermoen. Der skal partiet diskutere det nedslående valgresultatet, blant de dårligste i partiets historie.
14,7 prosent av stemmene og 12 færre representanter på Stortinget ble det endelige resultatet.
Det har fått mange til å kreve Høyre-leder Erna Solbergs avgang. Selv har hun gjort det klart at hun vil trekke seg i løpet av stortingsperioden – men ikke når.
Blitt Frps lillebror
Høyre har også mistet posisjonen som storebror på borgerlig side. Den posisjonen har nå Frp inntatt, og Frp-leder Sylvi Listhaug er i full gang med å legge planer for hvordan hun og hennes rekordstore gruppe stortingsrepresentanter, 47 i alt, skal fylle den.
– Hvordan vil dette påvirke samarbeidet på borgerlig side?
– Vi kommer jo til å samarbeide på de sakene der vi er enige, det er naturlig. Så er det klart at når vi er det største opposisjonspartiet, så har vi jo også muligheten til å lede an i spørretimen og i debatter, sier Listhaug til NTB.
Men oppvasken til sin nærmeste politiske samarbeidspartner vil hun ikke uttale seg om.
– Nei, nå er det sånn at Høyre må få kjøre sine prosesser. Det skal vi overhodet ikke legge oss opp i.
Vil ikke gi råd
Selv tok hun over ledervervet i Frp bare noen få måneder før valget i 2021. Men hun vil ikke komme med noen råd om det er strategisk lurt å bytte leder raskt eller å bruke tid.
– Det tenker jeg Høyre er de rette til å svare på. I vårt tilfelle ble det lederbytte veldig tett innpå et valg. Det er fordeler og bakdeler med alt, sier hun.
– Det er jo veldig mye snakk om lederkabalen i Høyre nå. Er det fare for at dette vil fokus vekk fra politikken?
– Vi kommer til å konsentrere oss om vårt arbeid framover, svarer Frp-lederen.
– Men det er vemodig at Erna nå sannsynligvis må gi fra seg ledertrøya i Høyre. Hun er en markant politiker som har gjort en stor jobb gjennom veldig mange år.
Kritisk til ryddejobb
Torsdag ble det klart at Høyres avtroppende nestleder Tina Bru har fått ansvaret for å lede ryddejobben og finne ut hva som gikk galt i valget.
Med seg får hun Høyres sentralstyre og arbeidsutvalg.
Men ikke alle er fornøyd med at partiledelsen dermed skal granske seg selv.
– Vi mener verken Erna Solberg eller noen andre i partiledelsen kan få ansvaret med å lede noen evaluering av dette valget. Vi trenger en skikkelig og selvkritisk evaluering, der vi også får opp tydelige synspunkter på ledelsens håndtering, sier leder for Senior Høyre Grete Horntvedt til TV 2.
Hun får støtte av ordfører Irene Lauvsnes i Strand kommune i Rogaland. Hun mener at det ikke bare er unaturlig, men uheldig at Tina Bru skal lede ryddejobben.
– Dette viser bare hvilken kultur vi har fått. Dette er vi på grasrota lei av. Jeg har vært tydelig på at ledertrioen bør trekke seg, og det er fordi vi ikke kan bruke de samme gamle kostene til å peke ut en ny politikk og retning for Høyre, sier Lauvsnes.
Retter blikket mot neste valg
Listhaug har på sin side allerede festet blikket på neste valg.
– Nå skal vi snart inn i et lokalvalg i 2027. Der skal vi ha på plass lister i flest mulig kommuner i landet. Dessuten er det bare fire år til neste stortingsvalg, og i politikken går fire år fort, påpeker hun.
– Og derfor er det eget arbeid med neste valg, som starter nå.
– Hva blir det viktigste for dere framover?
– Det er det å sørge for å fortsette kursen med å stoppe sløsing og å prioritere det viktigste: lavere skatter og avgifter og ta tryggheten tilbake gjennom å stramme til i justispolitikken.
(©NTB)