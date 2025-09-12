– Legger meg ikke borti Høyres ledervalg

Mens Fremskrittspartiet feirer seieren som største borgerlige parti med kakespising, er Høyre i gang med oppvasken.

Fredag er det duket for sentralstyremøte i Høyre på Gardermoen. Der skal partiet diskutere det nedslående valgresultatet, blant de dårligste i partiets historie.

14,7 prosent av stemmene og 12 færre representanter på Stortinget ble det endelige resultatet.

Det har fått mange til å kreve Høyre-leder Erna Solbergs avgang. Selv har hun gjort det klart at hun vil trekke seg i løpet av stortingsperioden – men ikke når.

Blitt Frps lillebror

Høyre har også mistet posisjonen som storebror på borgerlig side. Den posisjonen har nå Frp inntatt, og Frp-leder Sylvi Listhaug er i full gang med å legge planer for hvordan hun og hennes rekordstore gruppe stortingsrepresentanter, 47 i alt, skal fylle den.

– Hvordan vil dette påvirke samarbeidet på borgerlig side?

– Vi kommer jo til å samarbeide på de sakene der vi er enige, det er naturlig. Så er det klart at når vi er det største opposisjonspartiet, så har vi jo også muligheten til å lede an i spørretimen og i debatter, sier Listhaug til NTB.

Men oppvasken til sin nærmeste politiske samarbeidspartner vil hun ikke uttale seg om.

– Nei, nå er det sånn at Høyre må få kjøre sine prosesser. Det skal vi overhodet ikke legge oss opp i.

Vil ikke gi råd

Selv tok hun over ledervervet i Frp bare noen få måneder før valget i 2021. Men hun vil ikke komme med noen råd om det er strategisk lurt å bytte leder raskt eller å bruke tid.

– Det tenker jeg Høyre er de rette til å svare på. I vårt tilfelle ble det lederbytte veldig tett innpå et valg. Det er fordeler og bakdeler med alt, sier hun.

– Det er jo veldig mye snakk om lederkabalen i Høyre nå. Er det fare for at dette vil fokus vekk fra politikken?

– Vi kommer til å konsentrere oss om vårt arbeid framover, svarer Frp-lederen.