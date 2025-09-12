Droneangrep mot Moskva og St. Petersburg

– Spesialteam undersøker dronefragmenter som har truffet bakken, sier Moskvas ordfører Sergej Sobjanin i en melding på Telegram.

Ifølge Sobjanin ble ni ukrainske droner på vei mot Moskva uskadeliggjort av russisk luftvern tidlig fredag morgen. Angrepet skjedde rundt klokken 1.49 lokal tid.

Samtidig melder guvernøren i Leningrad-regionen om iverksatte luftverntiltak rundt St. Petersburg, Russlands nest største by. Tiltakene omfatter en radius på 100 kilometer rundt Pulkovo flyplass.

– Antallet fiendtlige droner det dreier seg om, er under avklaring, skriver guvernøren på Telegram. Russiske myndigheter har ikke rapportert om noen skader eller tap av liv som følge av dette angrepet.

Dette er det siste i en rekke droneangrep mot russiske byer, som har økt i antall de siste månedene. Ukrainas strategi for angrepene er å bringe krigen nærmere det russiske folk.

