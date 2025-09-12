Bolsonaro: Dømt til 27 års fengsel

– Forsvaret anser straffen som uforholdsmessig, sier Bolsonaros rådgiver Fabio Wajngarten i en uttalelse publisert i sosiale medier.

Dommen i høyesterett kom torsdag kveld, kort tid etter at den siste av de fem dommerne hadde stemt for å dømme Bolsonaro. En av dommerne gikk inn for frifinnelse, men det krevdes bare simpelt flertall for å felle ekspresidenten.

Også sju andre personer ble funnet skyldige på alle tiltalepunktene.

Forsvarsadvokatene til den tidligere presidenten har varslet at dommen blir anket.

– Vi er villige til å ta saken helt til internasjonale rettsinstanser., sier Wajngarten.

Trump overrasket over dommen

USAs president Donald Trump uttrykker overraskelse og misnøye over dommen. Trump har tidligere kalt saken mot Bolsonaro en «heksejakt». Som en reaksjon på rettsprosessen har USA under Trumps ledelse innført straffetiltak mot Brasil.

– Frustrerte tilhengere

Bolsonaro, som var det latinamerikanske landets mektigste fra 2019 til 2022, kjennes skyldig i å ha planlagt et statskupp etter valgtapet mot nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva. Han skal også ha visst om planene om å likvidere Lula og høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes, som nå fører saken mot ham.