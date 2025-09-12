Verdens største hangarskip: På vei inn Oslofjorden

På nettsiden Marine Traffic har skipet navnet «US Govt Vessel». Det er ikke ytterligere navngitt, men en rekke av bildene som ligger på skipsbeskrivelsen er av USS Gerald Ford da fartøyet besøkte Oslo for to år siden.

Det norske kystvaktfartøyet Nornen ligger ifølge nettsiden rett bak det amerikanske skipet, som holder 9 knop nordover, med fregatten Thor Heyerdahl ved siden. Den tyske fregatten Baden-Württemberg ligger lenger inn.

Den norske korvetten KNM Skjold er på vei utover mot de øvrige fartøyene.

To politibåter er samtidig på vei i relativt stor fart på vei ut Oslofjorden.

– Vi har sagt at skipet kommer fredag, men kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke kommentere nærmere, sier pressekontakt i Forsvaret, oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, til NTB ved 5-tiden.

Har øvd utenfor kysten

Forrige gang det enorme skipet var i Norge, var 24. mai 2023, da det kom på et overraskende besøk. Den gang gikk folk mann av huse for å se det seile inn Oslofjorden og ankre opp ved Malmøya i Bunnefjorden.

Siden slutten av august har hangarskipet, med sine støtteskip kalt Gerald R. Ford Carrier Strike Group, drevet trening utenfor Norge sammen med KNM Thor Heyerdahl og logistikkskipet KNM Maud. Også tyske og franske maritime styrker har deltatt i øvelsen. Hangarskipet med støttefartøy har operert utenfor kysten av Nordland, mens andre fartøy i gruppa har øvd i havområdene nord for Finnmark.

Verdens største

USS Gerald R. Ford er verdens største hangarskip og det første av en ny type for den amerikanske marinen da det ble sjøsatt i 2013. Det er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Det drives av to atomreaktorer og har en toppfart på over 30 knop. De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Det har kapasitet for opptil 90 fly og helikoptre. Skipet har et mannskap på 4500 personer.

I fjor kom det noe mindre søsterskipet USS Harry S. Truman på besøk til Oslo, også den som en høflighetsvisitt etter å ha deltatt på øvelse i norsk farvann.

Forrige gang USS Gerald Ford besøkte Oslo måtte Kystverket vurdere om det var mulig for hangarskipet å seile helt inn Oslofjorden. To loser måtte følge med ferden inn til hovedstaden.

(©NTB)