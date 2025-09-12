Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Drapet på Charlie Kirk den 10. september 2025 kan vise seg å bli et like dypt traume for USA som 11. september 2001. Charlie Kirk var kanskje den siste høyreorienterte republikaneren som fortsatt trodde at dialog med den radikaliserte venstresiden var mulig.

Han var overbevist om at demokratiet ikke bare dør i mørket, men også i fullt dagslys – nemlig når mennesker slutter å snakke med hverandre.

Hvem som skjøt Charlie Kirk, er foreløpig ukjent. Men hvem som fryder seg over attentatet og håner hans død, er derimot tydelig. Det er de samme miljøene i USA som i Tyskland: de kulturelle og mediale elitene på venstresiden. De står overfor et fullstendig politisk havari og en middelklasse som blir stadig mindre tålmodig med absurde venstreideer. I denne tapte kulturkampen ser de bare én gammel strategi: Glorifiseringen av vold.

Demokratene har de seneste årene radikalisert seg mot venstre. Resultatet er bisarre utslag, som kandidaturet til en moteriktig neososialist i New Yorks borgermestervalg – noe som forklarer hvorfor oppslutningen deres forble lav, selv med Trump som motstander.

Radikaliseringen skjer parallelt med deres politiske nederlag. Fra de ny-sosialistiske Occupy-Wall-Street-protestene via Black Lives Matter-bevegelsen til dagens radikale anti-MAGA-aktivister: Alltid den samme blandingen av moralsk overmot og destruktiv energi.

Med Charlie Kirk dør en stridbar, humanistisk frihetskjemper. Måtte han hvile i fred.

FOLKETALER: Charlie Kirk på et møte for Trump-aktivitister i Arizona i 2020. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Den første tiden etter attentatet på Charlie Kirk har brakt både nedslående og håpefulle reaksjoner. Det beste er å samle mennesker, legge bort telefonene og unnslippe negativiteten i den digitale verden, spre budskapet og tenne små lys som hedrer Kirks ettermæle.

Financial Times

Det grufulle drapet på Charlie Kirk er et dypt sjokk for amerikanere. Mange var uenige med den stridslystne, konservative aktivisten, men de fleste unge kjente til ham. Det har vært en alarmerende økning i politisk vold i USA. Drapet bør få alle til å senke temperaturen.

Dagens Industri

