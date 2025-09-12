Største våpenkjøp noensinne – punger ut milliarder

Den danske forsvarsministeren kunngjorde fredag det største våpeninnkjøpet i dansk historie. Det skal kjøpes luftvernsystem til 58 milliarder kroner.

Publisert 12. sep. | Oppdatert 12. sep.
DANMARKS STATSMINISTER: Mette Frederiksen. Foto: NTB
NTB
Danske forsvarstopper møtte pressen fredag morgen for å legge fram nyheten.

– Det er en nødvendig avtale, og jeg har glad vi har utvist handlekraft med denne avtalen, sier forsvarsminister Troels Lund Poulsen, ifølge dansk TV 2.

Summen er 58 milliarder danske kroner, tilsvarende nær 90 milliarder norske.

Det er snakk om det fransk-italienske luftforsvarssystemet SAMp/T, og det skal kjøpes åtte langtrekkende systemer.

– Beslutningen er nødvendig. Krigen i Ukraina viser at moderne luftforsvar er essensielt for å forsvare sivilbefolkningen og kritisk infrastruktur. Det skal være til stede i hele Danmark, og det skal kunne benyttes der det er bruk for det, sier forsvarssjef Michael Hyldgaard.

