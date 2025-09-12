Øvelsen har fått navnet Zapad-2025 (Vest-2025) og tar sikte på å trene på bruk av atomvåpen og den nye russiske hypersoniske raketten Oresjnik, ifølge offisielle uttalelser fra Moskva og Minsk.

Øvelsen holdes blant annet vest i Belarus, ikke langt fra grensen til Polen, og skal omfatte rundt 13.000 russiske og belarusiske soldater på belarusisk jord.

Det skal også holdes øvelser for enkelte kontingenter i Østersjøen og Barentshavet, samt i den russiske enklaven Kaliningrad.

Droner over Polen

Øvelsen innledes bare to dager etter at polske styrker med støtte fra andre Nato-styrker skjøt ned flere russiske droner i polsk luftrom.

Nato-land mener at dronene var en planlagt provokasjon fra Russlands side for å teste Natos beredskap, mens Russland sier at angrepet var myntet på vestlige områder av Ukraina og ikke mot mål i Polen.

Vil øve på å knuse fienden

Russland har opplyst at styrkene i første fase av øvelsen skal simulere et angrep utenfra. I den andre fasen skal de øve på å «gjenopprette territoriell integritet og knuse fienden». I den siste fasen skal også «en koalisjon med styrker fra vennlige land» delta, skriver forsvarsdepartementet på Telegram.

Polens statsminister Donald Tusk har kalt Zapad-2025 for «svært aggressiv». Ved midnatt torsdag stengte Polen landets grense til Belarus som følge av øvelsen. Litauen har også skjerpet grensekontrollen.

Russland utplasserte i 2023 atomvåpen i Belarus. President Vladimir Putin har dessuten sagt at Oresjnik-raketten skal utplasseres i Belarus i annen halvdel av 2025.