Erna Solberg går av

– Når partiet skal rigge seg for en ny periode, og vi skal løfte oss inn mot fremtidige valg, blir det ikke under min ledelse, sier Erna Solberg på en pressekonferanse på fredag.
– Høyre må finne en ny leder, sier Solberg.
Hun har vært partileder i 22 år.
Ved stortingsvalget fikk Høyre kun 14,6 prosent av stemmene, og dermed kun 24 mandater. Det er en nedgang på 5,7 prosentpoeng fra forrige valg, og 12 færre mandater.
Det er den svakeste oppslutningen Høyre har hatt siden det fikk 14,1 prosent ved stortingsvalget i 2005.
På spørsmål om hvordan det er å gi seg når pilene peker ned svarer Solberg:
– Det er bra for etterkommerne at pilene peker ned, for det er lettere å bygge opp. Det er mye verre dersom en går ut på en suksess.
– Det er godt for de som begynner at vi har et dårlig utgangspunkt nå.
Hylles av kolleger
Etter avgangen ble kjent regnet det lovord fra politiske kollegaer.
– Jeg har satt stor pris på Erna Solberg som politisk kollega, motdebattant og motpart gjennom mange år, og for et tillitsfullt samarbeid om flere viktige saker for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre ifølge NTB.
Den nye dronningen på høyresiden, Sylvi Listhaug, er også raus med Erna.
– Jeg vil takke Erna Solberg for godt samarbeid gjennom mange år. Det er vemodig at hun nå varsler at hun trekker seg etter 21 år som leder i Høyre, sier Listhaug i en uttalelse til NTB.
NHO-sjefen Ole Erik Almlid er også raskt ute med å takke Solberg for samarbeidet.
– Som statsminister håndterte hun en rekke krevende saker med stødig hånd, som flyktningkrise og pandemi, oljeprisfall og klimaomstilling, sier Almlid til NTB.
Siste valgkamp
Solberg har bedt Høyres sentralstyre om å kalle inn til landsmøte 13.-15. februar for å velge ny Høyre-leder og ledelse. Solberg blir sittende frem til landsmøtet.
Solberg sier hennes avgang har ligget i kortene.
– Gjennom denne valgkampen har det ligget mellom linjene at denne valgkampen blir min siste som leder av Høyre, sier hun til pressekorpset.
På spørsmål om hvordan avgangen preger henne personlig viste Erna frem det ektemann Sindre Finnes i sin biografi omtalte som «et ganske smalt følelsesregister».
– Jeg har bearbeidet det, sier den avtroppende Høyre-lederen.
Hun vil ikke kommentere på de mulige kandidatene til å ta over etter henne. Det ville heller ingen i Høyres sentralstyre, utover å si at de stiller seg til partiets disposisjon.
– Hvis valgkomiteen vil snakke med meg, så gjør jeg det, og så tar vi det derfra, sa Ine Eriksen Søreide.
Solberg vil fortsette som stortingsrepresentant fra Hordaland de neste fire årene.
Hun sier hun er stolt over at Høyre ikke har forhastet hennes avgang etter valgresultatet, men at partiet heller har hatt en ryddig prosess.
Evalueringen av valgkampen skal være ferdig til Høyres sentralstyremøte i november.