Erna Solberg går av

– Når partiet skal rigge seg for en ny periode, og vi skal løfte oss inn mot fremtidige valg, blir det ikke under min ledelse, sier Erna Solberg på en pressekonferanse på fredag.

– Høyre må finne en ny leder, sier Solberg.

Hun har vært partileder i 22 år.

Ved stortingsvalget fikk Høyre kun 14,6 prosent av stemmene, og dermed kun 24 mandater. Det er en nedgang på 5,7 prosentpoeng fra forrige valg, og 12 færre mandater.

Det er den svakeste oppslutningen Høyre har hatt siden det fikk 14,1 prosent ved stortingsvalget i 2005.

På spørsmål om hvordan det er å gi seg når pilene peker ned svarer Solberg:

– Det er bra for etterkommerne at pilene peker ned, for det er lettere å bygge opp. Det er mye verre dersom en går ut på en suksess.

– Det er godt for de som begynner at vi har et dårlig utgangspunkt nå.

Hylles av kolleger

Etter avgangen ble kjent regnet det lovord fra politiske kollegaer.

– Jeg har satt stor pris på Erna Solberg som politisk kollega, motdebattant og motpart gjennom mange år, og for et tillitsfullt samarbeid om flere viktige saker for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre ifølge NTB.

Den nye dronningen på høyresiden, Sylvi Listhaug, er også raus med Erna.