Filmprodusent Egil Ødegård, som er siktet for å ha svindlet den norske staten for 500 millioner kroner, skal ifølge DN ha forsøkt å gjenvinne kontrollen over selskaper han tidligere overdro i Marokko.

Ifølge den marokkanske avisen Le Desk overførte Ødegård eierskap i flere selskaper til samarbeidspartnere i forkant av pågripelsen i april. Nå melder avisen at han prøver å få verdiene tilbake, men møter motstand fra dem som tok over.

– Han forsøker å blokkere bankkontoer og har sendt formelle advarsler og krav om erstatning, skriver Le Desk, ifølge DN.

Avisen har gjennomgått statusen til Ødegårds selskaper de siste månedene. Flere selskaper har skiftet navn og eiere, blant annet The Film Factory, som ble overført til en nær medarbeider og senere omdøpt til Film Farm. Hovedvirksomheten Mizar Studios Casablanca er ifølge Le Desk nå eid av Amal Ziyadi og Griffin Holdings, med verdier på over 50 millioner kroner.

Dagens Næringsliv skriver at deres egne undersøkelser også bekrefter at Ødegård ikke lenger står oppført som eier i flere marokkanske selskaper.

Økokrim har tatt beslag i verdier for inntil en halv milliard kroner i Norge, men vil ikke kommentere status for Ødegårds eiendeler i Marokko.

– Saken er fremdeles under etterforskning, sier statsadvokat Elisabeth Frankrig til DN.