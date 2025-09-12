Stoltenberg: Svarer på Israel-spørsmål

I brevet redegjør Stoltenberg igjen for departementets kontakt med Norges Bank og Etikkrådet. Han svarer også på spørsmål om informasjon han tidligere har gitt til Stortinget og kontrollkomiteen, og om FN-rapporter han har mottatt.

– Det er mitt ansvar som finansminister å påse at de etiske retningslinjene er i tråd med Stortingets forutsetninger og at Etikkrådet følger opp disse som forutsatt, konstaterer Stoltenberg.

– Det mest arrogante svaret

Finansministeren har fått tre runder med spørsmål om saken fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Svarbrevene til de to første spørsmålsbolkene ble regelrett slaktet av komitémedlemmer over hele partispekteret, som ikke mente han svarte på spørsmålene.

– Dette er det mest arrogante svarbrevet jeg har lest i løpet av mine fire år som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa komitéleder Peter Frølich (H) etter det første brevet.

Han mente heller ikke det andre brevet ga tilstrekkelige svar. Frølich har ikke svart på NTBs henvendelser fredag kveld.

– Gjort for lite, for sent

SV-leder Kirsti Bergstø mente det kunne ende med en full kontrollsak, noe hun fortsatt understreker.

Samtidig legger hun til at det er en ny kontrollkomité som trer sammen når Stortinget åpner i oktober, og at den nye komiteen må ta den endelige beslutningen.

– Stoltenbergs svar bærer preg av at det er gjort for lite, for sent. Man kan lure på om regjeringen og Stoltenberg egentlig har skjønt alvoret. Norge risikerer å bli stilt ansvarlig for medvirkning til okkupasjon og folkemord, og da forventer vi at alle steiner snus for å unngå det. Det ser det ikke ut som at er gjort, sier hun.

Også Rødts Seher Aydar er kritisk.

– Stoltenberg bekrefter selv at det er han som har ansvar for at Etikkrådet følger opp de etiske retningslinjene i tråd med Stortingets forutsetninger. Når dette åpenbart ikke har skjedd, må Stortinget nå på banen og sikre at det skjer, sier Aydar.