Trump: Ber Nato-land innføre 50 til 100 prosent Kina-toll

Trump vil ikke bare at landene innfører sanksjoner mot Russland, men også mot Kina, skriver han på Truth Social. Han vil at alle Nato-medlemmer skal innføre mellom 50 og 100 prosent toll på kinesiske varer, som blir fjernet etter at krigen er slutt.

– Kina har sterk kontroll, og til og med grep, om Russland, og denne mektige tollen vil bryte opp dette grepet, skriver Trump.

En annen betingelse er at alle Nato-medlemmer stopper å kjøpe olje fra Russland.

– Jeg er klar når dere er. Bare si fra, sier han med henvisning til Nato-landene.

– Hvis Nato gjør som jeg sier, vil krigen stoppe raskt, skriver han videre.