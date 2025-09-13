Trump: Ber Nato-land innføre 50 til 100 prosent Kina-toll

USAs president Donald Trump sier han er klar for å ilegge nye sanksjoner mot Russland så fort alle Nato-land er enige og har innført egne sanksjoner.

Publisert 13. sep.
USAs president Donald Trump vil ha slutt på krigen i Ukraina blant annet ved å tollbelegge kinesiske varer.  Foto: Alex Brandon / AP / NTB
NTB
Trump vil ikke bare at landene innfører sanksjoner mot Russland, men også mot Kina, skriver han på Truth Social. Han vil at alle Nato-medlemmer skal innføre mellom 50 og 100 prosent toll på kinesiske varer, som blir fjernet etter at krigen er slutt.

– Kina har sterk kontroll, og til og med grep, om Russland, og denne mektige tollen vil bryte opp dette grepet, skriver Trump.

En annen betingelse er at alle Nato-medlemmer stopper å kjøpe olje fra Russland.

– Jeg er klar når dere er. Bare si fra, sier han med henvisning til Nato-landene.

– Hvis Nato gjør som jeg sier, vil krigen stoppe raskt, skriver han videre.

