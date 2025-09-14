Raser mot USA: – Farlig idé

Kim Yo-jong, som er den mektige søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, advarer USA, Japan og Sør-Korea i forkant av landenes felles militærøvelser.

HARDT UT: Kim Yo-jong går hardt ut mot USA, Japan og Sør-Korea i forkant av planlagte militærøvelser i Sør-Korea. Her er hun avbildet i Vietnam i 2019. Foto: Jorge Silva / Pool via AP / NTB
– De hensynsløse maktdemonstrasjonene som de skal utføre i nærheten av Nord-Korea, vil unngåelig føre til dårlige resultater for dem selv, sier hun i en uttalelse publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Hun kaller øvelsene for en «farlig idé».

USA, Japan og Sør-Korea skal mandag til fredag gjennomføre felles militærøvelser utenfor den sørkoreanske øya Jeju. Øvelsene skal gjøre landene bedre forberedt på trusler fra Nord-Korea, som er ett av ni land i verden som har atomvåpen.

Pyongyang har lenge motsatt seg slike militærøvelser. De kaller dem øvelser for en invasjon av Nord-Korea.

Uttalelsene kommer kort tid etter at hennes bror denne uken besøkte et våpenforskningsanlegg, der han sa at Pyongyang kommer til å fortsette å bygge opp den nordkoreanske hæren.

