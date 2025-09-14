Da møtet ble avsluttet søndag kveld, opplyste amerikanske tjenestepersoner at samtalene skal fortsette mandag.

Den kinesiske delegasjonen, inkludert visestatsminister He Lifeng, skal være i Madrid frem til onsdag, opplyser kinesiske tjenestepersoner.

En amerikansk lov om å forby Tiktok av hensyn til rikets sikkerhet med mindre selskapet selges til ikke-kinesiske eiere, skulle egentlig tre i kraft dagen før Trump ble gjeninnsatt. To ganger har presidenten utsatt fristen med tre måneder, og den siste fristen er nå satt til 17. september.

Begge parter bekrefter at Tiktok er blant temaet for søndagens møte.

I tillegg skal de diskutere økonomiske spørsmål og handel etter hvert som fristen for å gjeninnføre høye tollsatser 10. november nærmer seg.

Trump utløste tidligere i år en handelskrig mellom de to økonomiske stormaktene da han kom med flere tollutspill og endte med å legge 145 prosent i samlet toll på import fra Kina. Kineserne svarte med 125 prosent toll på amerikanske varer.

I august ble partene enige om å sette tollsatsene som de innførte mot hverandre, på pause i ytterligere 90 dager. Tollsatsene er nå på henholdsvis 30 prosent på kinesisk import til USA og 10 prosent på amerikansk import til Kina.