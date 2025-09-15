Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanere i Senatet ligger an til å bekrefte Donald Trumps rådgiver Stephen Miran som nytt styremedlem i Federal Reserve. Dermed får han stemmerett over renten uten å si opp sin nåværende stilling. Republikanere kan komme til å angre på presedensen neste gang det sitter en demokrat i presidentstolen.

Det er oppsiktsvekkende at Miran ikke har sagt opp jobben i Det hvite hus, men i stedet tar det han kaller et ulønnet permisjonsopphold. Dette betyr i praksis at han fortsatt vil være en sentral økonomisk rådgiver for Det hvite hus samtidig som han sitter i Fed.

Han vil ikke være «uavhengig» i noen rimelig betydning av ordet. Hvis Miran stemmer i FOMC på en måte Trump misliker, setter han jobben i Det hvite hus i fare. Skulle han bli bekreftet, er han bare én stemme av tolv i dagens styre, men alle vet at han vil tale på vegne av – og stå til ansvar for – presidenten.

En tragedie ved Trump-årene er republikanernes manglende evne til å se forbi kortsiktige, taktiske politiske vurderinger til de langsiktige konsekvensene av beslutningene.

En fremtidig progressiv president vil kunne vise til Trump og senatets presedens hvis han eller hun forsøker å plassere en medarbeider fra Det hvite hus i Fed på samme måte som Trump nå gjør. Manglende motstand mot Trumps utvidelse av den utøvende makten i dag vil skade både Republikanerne som parti og landet i fremtiden.

BEKREFTER TRUMPS VALG: Republikanerne har flertall i Senatet, og ligger an til å følge president Donald Trumps innstilling. Foto: Bloomberg

Financial Times

Donald Trumps straffetoll på 50 prosent mot India er en vekker for landet, som har nesten 1,5 milliarder innbyggere. Men India har et trumfkort i møte med USAs tollsatser. Gjennom reformer og investeringer kan landet utløse potensialet i sitt enorme hjemmemarked.

Die Welt

Det kristendemokratiske partiet CDU kom ut som sterkeste kraft etter lokalvalget i delstaten Nordrhein-Westfalen, mens sosialdemokratene måtte tåle et nytt tap i sitt kjerneområde. Det bør gi både forbundskansler Friedrich Merz og CDU mot til å vise sterkere lederskap i Berlin.

Dagens Industri

Sveriges konkurransekraft er avhengig av at Sverige har en jernbane man kan stole på. Da må Trafikverket nedlegges og erstattes av nye etater. Alternativet er å fortsette som nå og håpe på det beste.

