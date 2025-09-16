Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

For første gang legger næringsminister Katherina Reiche frem en ærlig statusrapport over Tysklands energipolitikk. Realismen kunne ha forhindret landets deindustrialisering, men den kommer 20 år for sent. I stedet for klimavennlig kjernekraft benytter Tyskland klimagassintensiv strøm fra kull og naturgass.

Reiches forgjengere har konsekvent unngått å omtale de urovekkende sannhetene om det Wall Street Journal har kalt «verdens dummeste energipolitikk».

Nå opptrer statsråden som en bostyrer. Hun må kunngjøre selskapet konkurs uten å ta håpet fra de ansatte.

Bare Tysklands fortsatte tilbakegang kan gjøre energiovergangen til en «suksess», kan man lese ut av analysen til næringsdepartementet. For nedbygging av industrien i Tyskland vil sannsynligvis redusere strømbehovet, forklarte Reiche – og dermed finnes det et håp om å nå klimamålene.

Etter tiår med skamløs lobbyvirksomhet for vind- og solbransjen fremstår Reiches rapport som den første ærlige statusbeskrivelsen – og som en konkurserklæring for energipolitikken de siste 25 årene.

Reiche kunne kanskje ha hindret Tysklands ferd inn i en energipolitisk blindgate, men rapporten kommer 20 år for sent.

Tilstanden i tysk energipolitikk kan imidlertid illustreres enda tydeligere 25. oktober klokken 12, når de to kjøletårnene ved atomkraftverket Gundremmingen sprenges. I likhet med andre nedstengte kjernekraftverk, kunne det ha produsert rimelig strøm i flere tiår.

PRESENTERTE RAPPORT: Katherina Reiche er minister for økonomi og energi. Her i Bundestag, Tysklands parlament i hovedstaden Berlin. Foto: NTB

The Wall Street Journal

I sommer innførte Trump en toll på 50 prosent på Brasil fordi landet rettsforfølger vennen hans, Jair Bolsonaro. Problemet er at Brasil er verdens største kaffeprodusent, og bønnene derfra havner i mer enn hver tredje kopp kaffe som brygges i USA. Som følge av dette vil hver eneste amerikanske kaffedrikker betale mer.

Financial Times

Den amerikanske sentralbanken sitter fast mellom sine to mandater: Fremme maksimal sysselsetting og holde prisene stabile, samtidig som presset fra Donald Trump om et stort kutt øker. For øyeblikket er tålmodighet – ikke panikk – den mest fornuftige veien.

Dagens Industri

Sverige trenger virkelig mer schwung i økonomien. Veksten ventes i år å bli beskjedne 0,7 prosent, ifølge Konjunkturinstitutet. Den veksten regjeringen etterlyser kan bare skapes i næringslivet. Sverige er avhengig av at skog, malm og maskiner finner kjøpere i utlandet.

