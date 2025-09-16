Begrunnelsen er svakere salg av elbiler enn ventet. Produksjonen skal fra januar gå fra to til ett skift per dag. Tiltakene synes å komme på toppen av det som ble foreslått i 2024.

Den gang ble det sagt at 2900 jobber skulle fjernes innen utgangen av 2027. Nå kan det altså bli snakk om at ytterligere 1000 arbeidsplasser ryker.

Les også Norsk importør om elbildød: – Det er veldig synd Sviktende etterspørsel etter elbiler har krevd nok et offer. Nå droppes den digre pickupen fra Ram, før den i det hele tatt rakk å komme på markedet.

Ansatte som frivillig sier opp, vil få forholdsvis gunstige lønnspakker, opplyser Ford, uten å oppgi detaljer. Hvis jobbene blir omplassert eller kjøpt opp av konkurrenter, skal de ansatte også få kompensasjon.

Spareplanene ble møtte av rasende demonstrasjoner blant arbeiderne ved fabrikken. En historisk streik i mai førte til at produksjonen nærmest ble lammet. Aksjonen skal ha vært den første i sitt slag siden 1930.

Men for to uker siden godtok 93,5 prosent av arbeidsstokken et kompromiss som ble framforhandlet av fabrikkledelsen og fagorganisasjonen IG Metall.

