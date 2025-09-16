Med 24,2 grader i gjennomsnitt ble sommeren den varmeste som noensinne er registrert – hele 2,1 grader over normalen for årstiden, basert på referanseperioden 1991–2020.

Dermed ble også rekorden fra sommeren 2022 slått. Den lå til sammenligning 0,1 grad over snittet, viser målinger fra AEMET.

– Dette er det høyeste gjennomsnittet siden målingene begynte i 1961. Ni av de ti varmeste somrene i Spania siden målingene begynte har funnet sted i det 21. århundre, fortalte talsmann Ruben del Campo på en pressekonferanse.

Spania opplevde en rekordhøy 16-dagers hetebølge i august som førte til skogbranner som tok livet av fire personer. Helseinstituttet Carlos III anslår at hetebølgen forårsaket mer enn 1100 dødsfall – hovedsakelig blant personer over 65 år.

Årets varmeste temperatur ble registrert i El Granado i juni, da temperaturen nådde hele 46 grader.

