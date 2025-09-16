Ettersøkt skipseier pågrepet etter eksplosjon

Det er snakk om en russisk-kypriotisk statsborger som eier skipet Rhosus. Det fraktet ammoniumnitrat som detonerte i forbindelse med eksplosjonen. Mannen er en av tre som er etterlyst av Interpol.

– Han er satt i varetekt i maksimalt 40 dager. Det ble besluttet av en domstol 7. september og opprettholdt etter anke, sier en talskvinne for byretten i Bulgarias hovedstad Sofia til AFP.

218 drept

Eksplosjonen i en lagerbygning i havna i Libanons hovedstad krevde 218 menneskeliv, skadet ytterligere 6000 og la store områder i grus 4. august 2020. Tusener av boliger ble smadret, og skoler og sykehus fikk store skader.

Eksplosjonen var en av de kraftigste ikke-kjernefysiske eksplosjonene i verden noensinne. Katastrofen kunne høres og føles på Kypros, 200 kilometer unna.

Årsaken til eksplosjonen var at 2750 tonn med eksplosjonsfarlig ammoniumnitrat hadde vært skjødesløst lagret i havna siden 2014, side om side med svært brannfarlige materialer.

Beslaglagt skip

Det moldovsk-flaggede lasteskipet Rhosus fraktet ammoniumnitratet fra Georgia til Beirut i 2013. Egentlig skulle det til Mosambik, men skipet fikk tekniske problemer og ble tatt i beslag etter at et libanesisk selskap fremmet søksmål mot eieren.

Deretter ble det sprengfarlige stoffet losset av skipet og plassert i et slitt lager med sprekker i veggene, ifølge libanesiske myndigheter.

(©NTB)