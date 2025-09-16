Danmark vil investere rundt 1,6 milliarder danske kroner i infrastruktur på Grønland for å stanse USAs president Donald Trumps forsøk på å overta øyen, skriver Bloomberg.

Det tilsvarer rundt 2,5 milliarder norske kroner.

Investeringene skal gjøres i en periode mellom 2026 og 2029 og vil omfatte prosjekter som en ny rullebane øst på øyen og en ny dypvannshavn i sør. De kommer på toppen av flere milliarder i årlige subsidier fra de danske myndighetene.

I tillegg vil Danmark trappe opp investeringene i Grønlands forsvar – et forslag om ytterligere militære investeringer i Arktis ventes å bli lagt frem i løpet av de kommende ukene, samtidig som Danmark og flere Nato-allierte har felles øvelser på Grønland denne måneden.

Grønland er blitt et hett geopolitisk tema på grunn av sine mineralressurser og den strategiske militære posisjonen. Trump har uttalt at han vil investere «flere milliarder dollar» og gjøre grønlenderne rike hvis han lykkes med å annektere øyen, skriver nyhetsbyrået.

«Enorme» utfordringer

I en pressemelding tirsdag heter det at en ny rammeavtale mellom Danmark og Grønland skal styrke samarbeidet innen velferd og økonomisk utvikling på Grønland.

Avtalen er undertegnet av Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Jens-Frederik Nielsen, Grønlands regjeringssjef.

– Vi har en felles ambisjon om at avtalen skal gavne alle i Grønland. Sammen vil vi styrke helsevesenet og investere i infrastruktur som knytter landet bedre sammen. Blant annet med en ny rullebane i Ittoqqortoormiit og en dypvannshavn i Qaqortoq, sier Frederiksen.

– Etter flere måneders diskusjon er jeg glad for at det nå er kommet en rammeavtale som vil støtte intensjonene i selvstyreloven. Denne avtalen er ment å støtte et selvforsynt Grønland med blant annet langsiktige investeringer, sier Nielsen.

Han påpeker at utfordringene innen blant annet helse og bolig er «enorme» og at den nye rammeavtalen støtter Grønlands ønskede utvikling.