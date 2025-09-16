Robert Redford er død

Redford døde i sitt hjem i Utah tirsdag morgen, skriver New York Times , som viser til en uttalelse fra sjef Cindi Berger i publisistfirmaet Rogers & Cowan PMK. Han døde ifølge henne i søvne, men det oppgis ikke hva årsaken er.

Redford er av mange omtalt som en av de største skuespillerne i amerikansk filmhistorie. Han vant en lang rekke priser for sitt virke, deriblant flere Oscar-statuetter. I 2014 ble han kåret til én av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden av Time magazine.

Lang karriere

Han fikk sitt gjennombrudd sammen med Paul Newman i hippie-westernfilmen «Butch Cassidy and the Sundance Kid» i 1969. Redford og Newman forble ble venner for livet og var en velkjent duo i Hollywood.

Redford er også kjent for filmer som «Alle presidentens menn», hvor han spilte den prisvinnende journalisten Bob Woodward som etterforsket Watergate-skandalen som endte med at Richard Nixon trakk seg som president.

Fakta om Robert Redford * Født 18. august 1936 i Santa Monica i California * Begynte som skuespiller på Broadway på 1960-tallet og slo gjennom i filmen «Butch Cassidy and the Sundance Kid» i 1969 * Giftet seg med Lola Van Wagenen i 1958, skilt i 1985. Paret fikk fire barn. Giftet seg på nytt med Bylle Szaggars-Redford i 2009 * Oscar-nominert for beste skuespiller for «The Sting» fra 1973. Vant Oscar for beste regi for «Ordinary People» fra 1981 og ble nominert til beste regi og beste film for «Quiz Show» i 1995. Ble tildelt en Æres-Oscar i 2002 * En av grunnleggerne av Sundance-filmfestivalen i Utah * Døde tirsdag morgen i sitt hjem i Utah Kilde: IMDB

Redford og Newman spilte også sammen i filmen «The Sting», en rolle Redford ble Oscar-nominert for beste hovedrolle.

Regissør, aktivist og festival-grunnlegger

Etter 20 år foran kamera gikk han over til å jobbe bak kamera som regissør. Han ble belønnet med Oscar for beste regi for «Ordinary People» i 1981, og han ble nominert til både beste film og beste regi for «Quiz Show» i 1995. Han ble også tildelt en Æres-Oscar i 2002.

I tillegg var han kjent som aktivist, og han grunnla i 1981 Sundance Institute, som skulle fremme uavhengig film.

Tre år etterpå tok han over en filmfestival i Utah som med tiden ble til Sundance-festivalen – som i dag er en av verdens største.

Siste rolle i 2019

I 2016 mottok Redford Presidentens frihetsmedalje av daværende president Barack Obama, blant de høyeste utmerkelsene en sivil person kan få i USA.

Hans siste hovedrolle på film var i «The Old Man & the Gun» i 2018, mens hans aller siste filmrolle ble en ørlite rolle i kinosuksessen «Avengers: Endgame» året etterpå.

Redford etterlater seg kona Sibylle Szaggars og to døtre. Han hadde fire barn med sin første kone Lola Van Wagenen som han ble skilt fra i 1985. Ett av barna døde bare to måneder gammel, mens sønnen James døde av kreft i 2020.