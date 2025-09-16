Putin overvåket atomøvelse i Belarus

Russlands president Vladimir Putin var tirsdag til stede i Nizjnij Novgorod-regionen, der han sammen med sine øverste militærsjefer overvåket deler av den storstilte militærøvelsen «Zapad», som gjennomføres i samarbeid med Belarus, ifølge Reuters.

«Dette handler om å sikre den ubetingede beskyttelsen av suvereniteten og den territorielle integriteten til unionsstaten», uttalte Putin, med henvisning til alliansen mellom Russland og Belarus.

Presidenten i Belarus, Alexander Lukashenko, bekrefter at Russland og Belarus nå trener på bruk av russiske taktiske atomvåpen som del av en større felles militærøvelse, ifølge Reuters.

«Vi har absolutt ikke planer om å true noen med dette», ifølge Lukashenko.

Øvelsen avsluttes etter fem dager og involverer om lag 100.000 soldater og 10.000 militære enheter.

Ifølge det belarusiske forsvarsdepartementet ble det under øvelsene også trent på bruk av den russiske hypersoniske raketten Oresjnik, et våpen som første gang ble brukt mot Ukraina i november 2023. Russland har varslet at Oresjnik kan bli permanent utplassert i Belarus i løpet av andre halvår 2025.

Øvelsene vekker uro blant Russlands vestlige naboland.