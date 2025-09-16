Skyter fart på salgslistene i Norge

Salget har økt med 142 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver avisen.

Bilen har solgt drøye 3000 biler i Norge hittil i år, mens Tesla har solgt hele 19.000. Men det vil ikke ta lang tid før BYD passerer Tesla, spår analysesjef Jonathan Parr i Rebil.

– Hvis utviklingen fortsetter, vil BYD ta igjen Tesla på nybilsalget allerede om to og et halvt år, sier han til Nettavisen.

– BYD-importøren har selv uttalt at de har planer om å bli markedsleder i Norge om to-tre år, noe de faktisk ligger an til med veksten de har i dag. Jeg tror ikke det vil gå fullt så fort, men BYD passerer Tesla på stadig nye fronter, så jeg tror de vil nå salgstoppen selv i Tesla-gale Norge, sier Parr.