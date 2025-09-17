Financial Times: – Formuesskatt vil jage bort gründere

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Bare 14 måneder etter Labours valgskred spør mange partiets parlamentarikere om Keir Starmer er den rette lederen. De bør ikke være for raske. Det siste Storbritannia trenger er en ny runde med det kaoset de konservative årene førte med seg.

Andre mulige lederkandidater vil nesten garantert gå til valg på en mer venstreorientert plattform, inkludert å løsne Labours finanspolitiske rammer og innføre en formuesskatt. Men regjeringen bruker allerede mer enn den har råd til, og en formuesskatt vil jage bort flere gründere, noe Storbritannia trenger.

Finansmarkedene husker hva som skjedde forrige gang en statsminister med et knusende flertall ble erstattet av en kandidat valgt av partiets grasrot, som deretter slapp opp på pengebruken.

Et lederskifte i Labour nå vil bare minne velgerne om karusellen i de to foregående konservative regjeringene, som slet ut fire statsministre på sju år. Det vil trolig bare styrke velgernes klager over at de etablerte partiene «er alle like», og øke oppslutningen om Nigel Farages nasjonalistiske Reform UK-parti, som allerede leder på meningsmålingene.

Av hensyn til både partiet og landet, er den beste løsningen at Starmer, hans ommøblerte regjering og apparatet i Downing Street får den politiske kursen på plass.

FÅR KRITIKK: Storbritannias statsminister Keir Starmer er i hardt vær. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Påtalemyndigheten har tiltalt Tyler Robinson for overlagt drap på Charlie Kirk, og bevisene som er lagt fram viser en uhyggelig politisk motivasjon drevet av gradvis radikalisering. Det gjør drapet desto mer skremmende fordi ingenting tyder på psykisk sammenbrudd.

Die Welt

I det sosialdemokratiske partiet SPD foregår det en maktkamp mellom Lars Klingbeil og Bärbel Bas. Den blokkerer en sårt nødvendig økonomisk kursendring, og driver Tyskland stadig dypere inn i krise. Det finnes bare én utvei: Den delte partiledelsen må bort.

Dagens Industri

President Donald Trump mener at kvartalsrapporter bør skrotes til fordel for rapportering bare hvert halvår. Det vil ikke bare bli billigere for selskapene, men også gjøre det mulig for toppsjefene å fokusere mer på driften, hevder han. Men Trump tar feil. Kvartalsrapportering er positivt for både eiere, selskapene selv og offentligheten.

