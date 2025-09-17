Innovasjon: Norge (nest) svakest i Norden

Rangeringen Global Innovation Index er et verktøy som er utviklet for å sammenligne innovasjonsevnen i ulike land. 139 land har blitt rangert, og da er det kanskje positivt at Norge ligger på 20. plass, og til og med klatrer fra fjorårets 21. plass.

Men land vi liker å sammenligne oss med, gjør det mye bedre. Sverige er på 2. plass, og Finland og Danmark er på henholdsvis 7. og 9. plass. Island ligger på 24. plass.

– Norge scorer høyt på mange områder. Men vi må bli flinkere til å utvikle nye løsninger og øke evnen til rask omstilling, sier Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret, i en pressemelding.

FNs verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter (WIPO) står bak den årlige rangeringen.

Hvert land måles på 78 faktorer. Disse kategoriseres som inputs, som er ressursene og rammevilkårene landet har for innovasjon, eller outputs, som er de konkrete resultatene landet oppnår av dette innovasjonsarbeidet.

Norge gjør i år et hopp fra 16. til 11. plass for ressurser og rammevilkår, mens vi ligger på stedet hvil på 26. plass i hva vi får til.

Vi gjør det særlig dårlig på utnyttelse av kunnskap og teknologi.

– Tallene viser at Norge har alle forutsetninger for å forske, utvikle og lykkes med innovasjon. Utfordringen er at innsatsen ikke gir nok konkrete resultater og verdiskaping sammenlignet med andre land, sier Myhre.