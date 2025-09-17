McEntarfer fikk sparken av USAs president Donald Trump i starten av august, med anklager om å ha manipulert arbeidsmarkedsstatistikken. Sparkingen skjedde bare timer etter at USAs statistikkmyndighet (BLS) hadde lagt frem en rapport som viste svake arbeidsmarkedstall.

«Jeg ble nettopp informert om at landets jobbtall produseres av en Biden-utnevnt person, Dr. Erika McEntarfer, som forfalsket tallene før valget for å styrke Kamalas vinnersjanser», skrev Trump den gang.

McEntarfer er ikke nådig i sin kritikk av Trump.

– Å sparke din sjefstatistiker for å publisere data som du ikke liker har seriøse økonomiske konsekvenser, sa McEntarfer i hennes første offentlige tale etter sparkingen, ifølge Financial Times.

Hun satt i stillingen i halvannet år, fra januar 2024 til 1. august 2025.

– Listen over land som har gått ned samme vei – Argentina, Hellas og Tyrkia – er ikke en god liste å være på, sa McEntarfer i talen.

Hun utdypet at den påfølgende erosjonen av tilliten til økonomiske statistikker i disse landene førte dem inn i verre økonomiske kriser, med høyere inflasjon og renter.

– Følger vi samme vei, vil alle amerikanere lide under konsekvensene, sa den tidligere BLS-sjefen.

McEntarfer sier hun fikk vite at Trump hadde sparket henne fra en journalist.

Trump har nominert Erwin John Antoni til å erstatte McEntarfer. Han beskrives som en Trump-lojalist som kommer fra tenketanken Heritage Foundation. Det har fått flere til å tvile på kvaliteten til rapporterte tall om USAs økonomi.

Hun innrømmer imidlertid at det var utfordringer i BLS da hun tok over i 2024.

– Jeg kom inn forberedt på å hjelpe med å modernisere datainnsamlingen. Men, det krever penger, og jeg fant ut at Kongressen ikke var særlig interessert i å finansiere arbeidet.

BLS er en del av USAs arbeidsdepartement.

Hun angriper også de videre finansieringskuttene innført av Elon Musk. Bare i april ble bemanningen i BLS redusert med 11 prosent.