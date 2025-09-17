Kristian Røkke debuterer i Norseman Xreme Triathlon i 2026 med veteran Andreas Martinussen, opplyses det i en pressemelding onsdag. Duoen skal delta via laget Team Defender 2026, som er sponset av Defender.

– Jeg ble med fordi dette er den ultimate testen. For meg handler dette om å teste grenser og se hvor langt kroppen og hodet kan presses, kommenterer Røkke i pressemeldingen.

Han har tidligere bakgrunn fra andre Ironman-triathlon, men det blir altså første gang han prøver seg på Norseman.

Andreas Martinussen har 11 Norseman-deltagelser bak seg, og er med det å regne en erfaren veteran.

– Norseman er en spesiell konkurranse. Jeg gruer meg like mye til det kalde vannet selv om jeg har vært igjennom 11 ganger før, og selv om det alltid går bedre enn fryktet, sier Martinussen.

Verdens hardeste triatlon

Norseman Xtreme Triathlon er kjent som «verdens hardeste triatlon» på Ironman-distanse, da løpet går over en svært krevende rute over Hardangervidda og opp på Gaustatoppen.

Deltagerne starter med en svømmetur på 3,8 kilometer i Eidford, før de må sykle 180 kilometer over Hardangervidda. Deretter skal de løpe en maraton fra Austbygde ved Tinnsjøen og opp til toppen av Gaustatoppen, som ligger på 1.883 meter over havet.