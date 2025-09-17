Slik skal russiske penger sendes til Ukraina

Bruke frosne russiske midler som sikkerhet for å gi Ukraina det som omtales som reparasjonslån på 170 milliarder euro, melder Financial Times.

Planen sikter mot å åpne for at frosne russiske midler kan overføres til Ukraina, uten at pengene blir beslaglagt, ifølge FTs' kilder.

Rent teknisk går det ut på at de fryste utenlandsmidlene den russiske sentralbanken har stående hos Euroclear kan brukes til å kjøpe EU-obligasjoner uten renter. Pengene EU får inn kan da overføres til Ukraina, uten at de russiske midlene beslaglegges.

Rundt 170 av de 194 milliardene euro i frosne russiske midlene er verdipapirer – for eksempel obligasjoner – som har modnet, og nå står oppført som den russiske sentralbankens kontantbeholdning hos Euroclear.

Et annet alternativ for EU er å bruke «special purpose vehicle» (SPV), et aksjeselskap med et bestemt og avgrenset formål, til å gjennomføre pengeoverføringen til Ukraina. Det kan også åpne for at land utenfor EU kan delta.

Forrige uke støttet president i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen forslaget om å gi reparasjonslån til Ukraina. Hun sa lånene kun måtte tilbakebetales dersom Russland godtar å kompensere Ukraina for skadene som har skjedd som følge av invasjonen.

Det vil hjelpe Ukraina i dag, fremfor ved slutten av konflikten, sa von der Leyen.

Press fra USA

USA har i en stund presset sine allierte i EU til å gi Ukraina russiske eiendeler som støtte i forsvaret mot Russland.

Frem til nå er det kun avkastningen fra de frosne eiendelene som tidligere har blitt brukt som sikkerhet for et lån på 50 milliarder euro fra EU til Ukraina i fjor.

I et notat fra USA til G7-landene bør de «vurdere å beslaglegge (eller bruke) de russiske midlene innovativt for å finansiere Ukrainas forsvar», ifølge FT.

EUs finansministre møtes denne uken i Danmark for å diskutere ideen om å gi Ukraina reparasjonslån.

Planen fra EU-kommisjonen tar sikte på å stilne innsigelser fra flere EU-land, blant annet Belgia, Tyskland og Frankrike, som er bekymret for at en beslagleggelse fremfor å bruke renteinntjeningen til å støtte Ukraina, ikke har støtte i loven, samt kan undergrave tilliten til Euroen.

For eksempel er Belgia, hvor Euroclear er basert, bekymret for å bli funnet skyldig i rettslige spørsmål stilt av Russland.

Russlands talsperson, Dmitry Peskov advarte på mandag om at bruk av russiske eiendeler «ikke vil stå ubesvart».