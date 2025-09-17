Israel advarer EU mot bruk av sanksjoner

– Tiltak mot Israel vil skade Europas egne interesser, skriver Saar i sin reaksjon på X onsdag.

EU-kommisjonen la tidligere på dagen fram en pakke med sanksjoner som følge av krigføringen i Gaza, inkludert å suspendere frihandelsavtalen med Israel.

– Tiltak mot Israel vil bli møtt med en passende respons, og vi håper vi ikke vil bli nødt til å ta dem, skriver Saar.

EU er Israels største handelspartner, og over 30 prosent av all israelsk eksport går til EU-land. I 2024 utgjorde handelen nærmere 43 milliarder euro, nesten 500 milliarder kroner.

Sanksjonene må godkjennes av EUs medlemsland før de eventuelt kan tre i kraft.

NTB