Gerasimov, som har besøkt sine soldater i Ukraina, sier at russiske styrker gjør framskritt i den østlige Donetsk-regionen – konfliktens hovedområde – samt lenger vest i Zaporizjzja og Dnipropetrovsk.

FORSVARSSJEF: General Valerij Gerasimov. Foto: NTB

– Våre styrker i sonen for den spesielle militæroperasjonen rykker fram i praktisk talt alle retninger, sa Gerasimov ifølge departementet.

– De hardeste kampene foregår i Krasnoarmeisk-retningen, la han til, og brukte det sovjetiske navnet på byen Pokrovsk.

Russiske styrker har i flere måneder opprettholdt tunge angrep rundt Pokrovsk i Donetsk-regionen under sin langsomme framrykning øst i Ukraina.

Russland mangler styrke

Gerasimov sa også at russiske styrker gjør framskritt i å ta Kupjansk, en ødelagt by i Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina, samt byen Jampil lenger øst.

Uttalelsene hans står imidlertid i kontrast til framstillinger fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og ukrainske militære kilder.

Zelenskyj sa onsdag at Russland mangler styrke til å gjennomføre nye storstilte offensiver, etter store tap i løpet av tre og et halvt års krig.

– Jeg mener at de per nå ikke har styrke til større offensiver, skrev Zelenskyj på X. Han la til at Russland har lidd så store tap at landet ikke kan starte nye større operasjoner.

– Store tap

Verken Ukraina eller Russland oppgir egne tapstall, og eksperter mener begge landene underrapporterer hvor stor tap de lider når de først publiserer tall.

Ifølge Zelenskyj har Russland i år hatt operasjoner langs fire akser: Sumy, Novopavlivka, Pokrovsk og Zaporizjzja.

– Sumy-operasjonen har allerede mislyktes. Russland har lidd store tap, særlig i personell, og har flyttet styrker til andre fronter, skrev han, og la til at ukrainske styrker har påført russerne ytterligere tap der.

Får flere missiler

Zelenskyj opplyste videre at Ukraina venter snarlig levering av missiler til Patriot- og Himars-luftforsvarssystemer. Gjennom Natos nye ordning Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) har Kyiv fått mer enn 2 milliarder dollar fra partnere, sa han.

Ytterligere midler i oktober vil bringe totalen til rundt 3,6 milliarder dollar.

PURL er laget for å koordinere våpenleveranser kjøpt i USA til Ukraina, men finansiert av allierte land.

