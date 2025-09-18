Avgjørelsen kom etter at TV-selskapet Nexstar onsdag kunngjorde at deres ABC-tilknyttede kanaler ville slutte å sende «Jimmy Kimmel Live!».

Beslutningen kommer etter denne uttalelsen fra Kimmel mandag:

«Vi nådde noen nye lavmål i helgen med MAGA-gjengen som desperat prøver å framstille denne gutten som drepte Charlie Kirk som noe annet enn en av dem, og som gjør alt de kan for å score politiske poeng på det.»

– Støtende og ufølsomme

– Kimmels kommentarer om Kirks død er støtende og ufølsomme på et kritisk tidspunkt for den nasjonale politiske debatten. Vi mener kommentarene ikke gjenspeiler bredden av meninger, synspunkter eller verdier i de lokalsamfunnene vi er til stede i, sa Andrew Alford, president for Nexstars kringkastingsdivisjon.

Talkshowet Jimmy Kimmel Live! har gått på ABC siden 2003. Programmet har pleid å starte ved 23.30-tiden, rett etter de lokale nyhetssendingene på ABC.

NBCs Tonight Show kan bli enerådende

Kimmels show har vært en del av de viktige kveldsprogrammene på TV i USA ved siden av The Late Show på CBS og The Tonight Show på NBC. The Tonight Show hadde premiere på NBC i 1954 – og er USAs lengstlevende talkshow i «late-night»-formatet.

Kimmel har lenge brukt sitt daglige talkshow til å kritisere og gjøre narr av USAs president Donald Trump. Presidenten har på sin side skjerpet retorikken mot Kimmel og andre komikere med krav om at de fjernes fra skjermen.

I sommer kom beskjeden om at talkshowet The Late Show, med programleder Stephen Colbert, legges ned neste år. CBS har fremholdt at nedleggelsen er en «økonomisk beslutning», mens kritikere mener at selskapet har gitt etter for president Trump.

Trump: Gode nyheter

Trump gratulerte ABC med kanselleringen i en uttalelse på Truth Social, og oppfordret NBC til å følge etter og droppe de gjenværende talkshowene på kveldstid, som de nå kan få monopol på.

– Gode nyheter for Amerika: Det seersvake Jimmy Kimmel Show er AVLYST. Gratulerer til ABC for endelig å ha mot til å gjøre det som måtte gjøres. Kimmel har NULL talent, og dårligere seertall enn til og med Colbert, i den grad det er mulig. Det etterlater Jimmy og Seth, to komplette tapere, på Fake News NBC. Seertallene deres er også forferdelige. Gjør det, NBC!!!

Trump sikter her til Jimmy Fallon, som er vert for The Tonight Show, og Seth Meyers som er vert for «Late Night with Seth Meyers», som sendes etter Tonight Show.

