– Folkets frigjøringshær er en sterk kraft som forsvarer nasjonal gjenforening og vil aldri tillate at taiwanske separatistforsøk lykkes, sa Dong under åpningen av sikkerhetsforumet Xiangshan i Beijing.

Han advarte mot utenlandsk militær innblanding og press for å tvinge land til å velge side, noe han mente vil bringe verdenssamfunnet inn i «kaos og konflikt».

Samtidig sa han at «besettelsen om absolutt militær overlegenhet og den sterkestes rett», vil føre til en delt verden preget av jungelens lov.

Vil samarbeide med «alle fredselskende krefter»

Dong talte under åpningen av det internasjonale sikkerhetsforumet Xiangshan i Beijing, der forsvarstopper, militære og forskere fra en rekke land deltar. Han fremhevet at Kina kan «bære det historiske ansvaret for å opprettholde verdensfreden» og at landets militærmakt direkte bidrar til fred og sikkerhet.

Dong sa at Kina vil bidra mer til FNs fredsbevarende styrker. Han sa også at landet «vil verne om internasjonale handelsruter til sjøs» gjennom felles militærøvelser med andre land.

Ifølge Dong må utviklingsland få større innflytelse i internasjonale spørsmål, og han varslet at Kina vil samarbeide med «alle fredselskende krefter» for å forsvare den internasjonale ordenen etter andre verdenskrig.

– Verden ved et veiskille

Han pekte videre på Sør-Kinahavet, der han sier Kina samarbeider med andre land for å fremskynde samtaler om en felles atferdskodeks.

– Forsvarsrelasjoner med andre land vil avgjøre om vi får en fremtid med fred eller krig, sa han.

– Verden står ved et veiskille mellom fred eller krig, dialog eller konfrontasjon, sa Dong, og viste til at kravene om fred, utvikling og samarbeid er blitt sterkere, samtidig som det globale sør har vokst i styrke.

