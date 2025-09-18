Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump ønsker lavere renter, og onsdag fikk han ønsket sitt oppfylt, med en nedgang på 0,25 prosentpoeng. Rentekomiteen i Fed ga samtidig en implisitt advarsel om hva dette kan bety for økonomien. Etter å ha satset så mye på sitt politiske angrep på Fed, eier Trump nå utfallet – på godt og vondt.

Fed-sjef Jerome Powell har flyttet hovedfokuset til arbeidsmarkedet, som er i ferd med å avkjøles. Powell beskrev i pressekonferansen ukens beslutning som et «risikohåndteringskutt» og la vekt på tegn til svakere jobbvekst.

Men han hadde vanskelig for å forklare hvordan pengepolitikken kan hjelpe. Ingen av de negative faktorene han nevnte – tollsatser og Trumps innvandringsinnstramninger – kan motvirkes av lavere renter.

Likevel legger Fed om kursen i dueaktig retning, og med overraskende stor enighet.

Stephen Miran, nytt styremedlem og tidligere økonomisk rådgiver i Det hvite hus, stemte imot fordi han ønsket et halvt prosentpoengs kutt og en styringsrente under 3 prosent innen årets slutt. Han fremstår som en av Trumps lojale støttespillere.

Men ingen andre stemte imot for et større kutt – eller for å la være å kutte.

Så lykke til. Kanskje går alt bra: Inflasjonen faller tilbake etter et kort prishopp fra tollsatser, økonomien blomstrer til tross for toll og mangel på arbeidskraft, mens boligmarkedet går inn i en ny gullalder, og finansmarkedene rir lykkelig inn i en kunstig-intelligens-solnedgang.

Men hvis Trump tar feil, vil velgerne merke vedvarende inflasjon og manglende reallønnsvekst.

TRUMPS MANN: Stephen Miran ønsket et større rentekutt enn det rentekomiteen i Fed besluttet. Foto: Bloomberg

Financial Times

Brasils høyesterett skrev historie da den dømte tidligere president Jair Bolsonaro for å ha planlagt et kupp. Når demokratiet er under press fra autoritære populister, er saken et viktig eksempel på hvordan en stor nasjon kan opprettholde rettsstaten.

Die Welt

Den regionale kringkastingsstasjonen NDR presser den konservative, unge programlederen Julia Ruhs ut. De som mente at offentlig finansiert kringkasting i Tyskland er venstreorientert og ikke lar seg reformere, har nå fått bekreftelse.

Dagens Industri

Utviklingen av jagerflyet Viggen er et resultat av Sveriges relativt begrensede ressurser og store ambisjoner. Vi bygde ikke hangarskip, men brukte hele landets veinett som rullebaner. Vi hadde ikke råd til profesjonelle flymekanikere i hver by, men utviklet et kampfly som selv amatører kunne vedlikeholde. Denne tidsånden kan vi lære mye av.

